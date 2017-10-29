"Наполи" обыграл "Сассуоло" и сохранил лидерство

"Наполи" в матче 11-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле "Сассуоло" - 3:1. В составе неаполитанцев по голу забили Аллан, Хосе Кальехон и Дрис Мертенс. Эта победа позволила команде остаться на первом месте. Аззурри опережают "Ювентус" и "Лацио" на 3 очка.

В других матчах победы также одержали хозяева. СПАЛ обыграл "Дженоа" (1:0), "Кротоне" - "Фиорентину" (2:1), "Сампдория" - "Кьево" (4:1), а "Удинезе" - "Аталанту" (2:1).

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"СПАЛ" - "Дженоа" - 1:0 (0:0)

Гол: Антенуччи, 56 (1:0).

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Саламон, Маттьелло, Викари, Вивиани, Скьяттарелла (Мора, 54), Скьявон, Лаццари, Антенуччи (Боррьелло, 84), Палоски (Коста, 78).

"Дженоа": Перин, Рози (Галабинов, 74), Россеттини, Зуканович, Иццо, Ригони (Пандев, 62), Таарабт, Бертолаччи, Лаксальт, Омеонга, Лападула (Пеллегри, 81).

Предупреждения: Скьяттарелла, 30. Фелипе, 59. Пандев, 73. Россеттини, 81. Иццо, 85. Боррьелло, 87. Скьявон, 88.

Судья: Орсато.

29 октября. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".