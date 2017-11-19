"Наполи" обыграл "Милан" и остался лидером

"Наполи" на "Сан Паоло" обыграл "Милан" в матче 13-го тура чемпионата Италии - 2:1. За хозяев забили Лоренцо Инсинье и Петр Зелиньски, в составе гостей отличился Алессио Романьоли в компенсированное время.

Неаполитанцы продолжают лидировать в турнирной таблице. От "Ювентуса", у которого есть матч в запасе, команду отделяют 4 очка.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Наполи" - "Милан" - 2:1 (1:0)

Голы: Инсинье, 33 (1:0). Зелиньски, 72 (2:0). Романьоли, 90+1 (2:1).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй (Маджо, 66), Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 69), Аллан, Жоржинью, Кальехон (Рог, 79), Мертенс, Инсинье.

"Милан": Дж.Доннарумма, Бонуччи, Музаккьо, Романьоли, Монтоливо (Билья, 85), Бонавентура, Локателли, Кессье, Калинич, Борини (Абате, 77), Сусо (Андре Силва, 45).

Предупреждения: Борини, 5. Аллан, 90+4.

Судья: Довери.

18 ноября. Неаполь. Стадион San Paolo.