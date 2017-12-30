"Наполи" обыграл "Кротоне" и завершил год на первом месте

"Наполи" обыграл "Кротоне" в матче 19-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Марек Хамшик.
Неаполитанцы набрали 48 очков и завершили этот год на первом месте в турнирной таблице. У "Ювентуса", который идет вторым, 44 очка и на одну игру меньше.
Чемпионат Италии
Серия А
19-й тур
"Кротоне" - "Наполи" - 0:1 (0:1)
Гол: Хамшик, 17 (0:1).
"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Симич (Сампиризи, 46), Мартелла, Фараони (Ромеро, 81), Роден, Барберис (Крочата, 73), Мандрагора, Стоян, Тротта, Будимир.
"Наполи": Пепе Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Хамшик, Аллан, Жоржинью (Диавара, 77), Кальехон, Мертенс (Рог, 89), Инсинье (Зелиньски, 67).
Предупреждения: Жоржинью, 30. Чеккерини, 39. Альбиоль, 52.
Судья: Мариани.
29 декабря. Кротоне. Стадион Ezio Scida.