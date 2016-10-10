"Наполи" не считает Клозе приоритетным вариантом на замену Милику

Нападающий Мирослав Клозе является последним человеком в шорт-листе "Наполи", который ищет замену травмированному форварду Аркадиушу Милику. По информации Corriere Dello Sport, неаполитанцы рассматривают кандидатуру 38-летнего немца, выступавшего ранее в Италии за "Лацио", но считают его лишь запасным вариантом.

22-летний поляк получил травму в сборной и выбыл на полгода, поэтому "Наполи" рассчитывает подписать в ближайшие дни форварда, который является свободным агентом. Среди кандидатов, кроме Клозе, Чиприан Марика, Димитар Бербатов, Федерико Македа и Эмманюэль Адебайор.