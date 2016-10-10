13:08 | ФУТБОЛ — Италия

"Наполи" не считает Клозе приоритетным вариантом на замену Милику

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Нападающий Мирослав Клозе является последним человеком в шорт-листе "Наполи", который ищет замену травмированному форварду Аркадиушу Милику. По информации Corriere Dello Sport, неаполитанцы рассматривают кандидатуру 38-летнего немца, выступавшего ранее в Италии за "Лацио", но считают его лишь запасным вариантом.

22-летний поляк получил травму в сборной и выбыл на полгода, поэтому "Наполи" рассчитывает подписать в ближайшие дни форварда, который является свободным агентом. Среди кандидатов, кроме Клозе, Чиприан Марика, Димитар Бербатов, Федерико Македа и Эмманюэль Адебайор.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Player124

Да уж - кандидаты один другого лучше. Пожалуй, Клозе-то как раз самый сильный из них, несмотря на свои 38.

13:17

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