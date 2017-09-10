"Наполи" на выезде разгромил "Болонью"

"Наполи" в гостях одержал победу над "Болоньей" (3:0) в матче 3-го тура чемпионата Италии. По количеству набранных очков неаполитанцы догнали "Ювентус" и "Интер".

В турнирной таблице "Наполи" занимает второе место, уступая "старой синьоре" по дополнительным показателям.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Болонья" - "Наполи" - 0:3 (0:0)

Голы: Кальехон, 66 (0:1). Мертенс, 83 (0:2). Зелиньски, 88 (0:3).

"Болонья": Миранте, Крафт, Майетта (Де Майо, 58), Хеландер, Масина, Поли, Верди, Пульгар, Паласио (Петкович, 77), Дестро (Крейчи, 73), Ди Франческо.

"Наполи": Пепе Рейна, Кирикеш (Альбиоль, 43), Гулям, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 62), Аллан, Жоржинью (Диавара, 77), Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Предупреждения: Хеландер, 4. Пульгар, 12. Кирикеш, 18. Дестро, 19. Паласио, 39. Верди, 73.

Судья: Джакомелли (Италия).

10 сентября. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".