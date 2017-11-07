"Наполи" может вернуть Квальяреллу

"Наполи" рассматривает возможность подписания нападающего "Сампдории" Фабио Квальяреллы в зимнее трансферное окно, информирует Il Mattino. Руководство неаполитанцец рассматривают форварда в качестве сменщика Дрису Мертенсу.

Квальярелла уже выступал за "Наполи" в 2009 году. Тогда он перешел в команду из "Удинезе" за 18 миллионов евро. В 37 матчах за неаполитанцев он забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

В текущем сезоне в чемпионате Италии он провел 11 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.