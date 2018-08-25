"Наполи" – "Милан": прямой эфир, трансляция – в 21.15 (видео)

В этот уик-энд состоится второй тур чемпионат Италии по футболу среди команд серии А. И в гости к "Наполи" приедет "Милан"". Причем, для гостей это будет первая игра в серии А в сезоне, потому что их игру с "Дженоа" перенесли из-за трагедии в Генуе. А неаполитанцы, напомним, разобрались с римским "Лацио" (2:1). Сегодняшний матч состоится на арене "Сан Пауло", стартовый свисток прозвучит – в 21.30 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Италии с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Наполи" – "Милан" – в матч-центре сайта.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Наполи" – "Милан": прямой эфир