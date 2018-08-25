"Наполи" – "Милан": прямая трансляция – в 21.30 (ВИДЕО)

В эти выходные проходит 2-й тур чемпионат Италии по футболу. И в гости к "Наполи" приедет "Милан". Это центральная встреча в туре. Для миланцев эта игра будет первой в чемпионате, потому их встреча с "Дженоа" была перенесена на более поздний срок из-за трагедии в Генуе. А "Наполи" в свою очередь победил в Риме "Лацио" (2:1). Сегодняшняя встреча состоится на стадионе "Сан Пауло" и начнется в 21.30 по Москве. Также напомним, "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Италии, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры серии А в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Наполи" – "Милан" – в матч-центре сайта.

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"Наполи" – "Милан": прямой эфир