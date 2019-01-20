"Наполи"- "Лацио": Видеотрансляция матча - в 22.45

В матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 20 января, встречаются "Наполи" и "Лацио". Игра нового уик-энда серии А начнется в 22.45 по московскому времени.

"Наполи"с 44 очками занимает второе место в чемпионате Италии. У "Лацио" 32 очка и пятая позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 2.04, ничья - 3.52, победа гостей - 3.63.

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"Наполи"- "Лацио": чемпионат Италии по футболу, серия А, 20-й тур, 20 января 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 22.45 (мск)

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