"Наполи" интересуется Сиригу и Кьезой

Итальянские СМИ сообщают об интересе "Наполи" к голкиперу "Торино" Сальваторе Сиригу и полузащитнику "Фиорентины" Федерико Кьезе.

По данным Corriere dello Sport, в услугах вратаря заинтересован новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти, который работал с ним в "ПСЖ". La Nazione, сообщает, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис пообещал новому тренеру подписать игрока "Фиорентины", но сам он не планирует уходить. Клуб также не настроен продавать футболиста.

Ранее сообщалось, что "Наполи" может покинуть полузащитник Жоржинью, которым интересуется "Манчестер Сити".