"Наполи" и "Ювентус" сыграли вничью, Игуаин не забил

"Наполи" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Ювентусом" - 1:1. Гости вышли вперед на 7-й минуте благодаря голу Сами Хедиры, хозяева отыгрались на 60-й минуте, мяч забил Марек Хамшик.

Отметим, что эта игра стала первой для нападающего туринцев Гонсало Игуаина на стадионе "Наполи" после того, как он ушел из неаполитанской команды прошлым летом.

Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 74 очка и продолжают лидировать в турнирной таблице серии А. В активе команды Маурицио Сарри 64 балла, "Наполи" располагается на третьей строчке в таблице.

Отметим, что 5 апреля команды вновь встретятся на стадионе "Сан Паоло" в рамках 1/2 финала Кубка Италии.

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

"Наполи" - "Ювентус" - 1:1 (0:1)

Голы: Хедира, 7 (0:1). Хамшик, 60 (1:1).

"Наполи": Рафаэл, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Стринич (Гулям, 79), Жоржинью, Аллан (Зелиньски, 69), Хамшик (Рог, 76), Кальехон, Мертенс, Инсинье.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Асамоа, Лемина (Куадрадо, 61), Хедира, Маркизио (Дибала, 80), Пьянич (Ринкон, 87), Манджукич, Игуаин.

Предупреждение: Инсинье, 37.

Судья: Орсато.

2 апреля. Неаполь. Стадион "Сан Паоло".

Трансляция матча "Наполи" - "Ювентус"