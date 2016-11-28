"Наполи" и "Сассуоло" сыграли вничью

"Наполи" и "Сассуоло" в матче 14-го тура чемпионата Италии победителя не выявили. Встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили Лоренсо Инсинье и Грегуар Дефрель.



Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Наполи" - "Сассуоло" - 1:1 (1:0)

Голы: Инсинье, 42 (1:0). Дефрель, 82 (1:1).

"Наполи": Пепе Рейна, Стринич, Кирикеш, Кулибали, Хюсай, Хамшик, Аллан, Жоржинью (Диавара, 78), Кальехон, Инсинье (Джаккерини, 86), Габбьядини (Мертенс, 65).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Миссироли (Дефрель, 71), Маньянелли, Маццителли (Пеллегрини, 60), Матри, Рагуза, Политано (Риччи, 38).

Предупреждения: Стринич, 10. Пелузо, 12. Аллан, 13. Маццителли, 37. Риччи, 48. Мертенс, 66. Рагуза, 70.

Судья: Валери.

28 ноября. Неаполь. Стадион San Paolo.