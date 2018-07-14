"Наполи" и "Челси" заключили пакт, который не позволит лондонцам переманивать игроков

Адвокат "Наполи" Маттиа Грассани подтвердил, что неаполитанский клуб заключил сделку с "Челси", который обязуется не переманивать игроков итальянского клуба. Эта сделка заключена в рамках перехода Маурицио Сарри из "Наполи" на пост главного тренера "Челси". При этом лондонцы не платили компенсацию за разрыв контракта Сарри с "Наполи".

– Нам удалось договориться, что "Челси" не будет переманивать игроков из "Наполи", – цитирует Radio CRC Грассани. – У футболистов возникает особая связь с тренерами. Сарри был в "Наполи" три года, он многим из игроков нравится. Но президент хотел сохранить целостность команды. Такой пакт может стать новым трендом на рынке тренеров.

Что касается сделки по Жоржинью, то она не связана с этим пактом между клубами, поскольку переговоры шли параллельно. Этого игрока выбрал Сарри, а "Наполи" согласился на трансфер.