14:03 | Футбол — Италия

"Наполи" хочет приобрести Кейлора Наваса у "Реала"


"Наполи" интересуется голкипером "Реала" Кейлором Навасом, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corierre dello Sport, в костариканце главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти видит замену Пепе Рейне, который перешел в "Милан". Ранее сообщалось, что "Реал" хочет приобрести вратаря "МЮ" Давида Де Хеа.

Если не получится подписать Наваса, "Наполи" обратит внимание на Сальваторе Сиригу ("Торино") и Альфонса Ареола ("ПСЖ").

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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