"Наполи" хочет приобрести Кейлора Наваса у "Реала"

"Наполи" интересуется голкипером "Реала" Кейлором Навасом, сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Corierre dello Sport, в костариканце главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти видит замену Пепе Рейне, который перешел в "Милан". Ранее сообщалось, что "Реал" хочет приобрести вратаря "МЮ" Давида Де Хеа.
Если не получится подписать Наваса, "Наполи" обратит внимание на Сальваторе Сиригу ("Торино") и Альфонса Ареола ("ПСЖ").
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/