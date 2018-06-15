"Наполи" хочет приобрести Кейлора Наваса у "Реала"

"Наполи" интересуется голкипером "Реала" Кейлором Навасом, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corierre dello Sport, в костариканце главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти видит замену Пепе Рейне, который перешел в "Милан". Ранее сообщалось, что "Реал" хочет приобрести вратаря "МЮ" Давида Де Хеа.

Если не получится подписать Наваса, "Наполи" обратит внимание на Сальваторе Сиригу ("Торино") и Альфонса Ареола ("ПСЖ").