"Наполи" готов купить вратаря "Зари" за 8 миллионов евро

"Наполи" предложил "Заре" 8 миллионов евро за вратаря Андрея Лунина, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, осуществлению сделки может помешать желание 19-летнего голкипера выступать за "Интер".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что интерес к Лунину, помимо двух итальянских клубов, проявляют "Ливерпуль" и "Эвертон".

В сезоне-2017/18 Лунин принял участие в 36 матчах за "Зарю", пропустив 54 мяча. В 12 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.