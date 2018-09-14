"Наполи" – "Фиорентина". Видеотрансляция матча

В матче 4-го тура чемпионата Италии по футболу в пятницу, 15 сентября, "Наполи" принимает "Фиорентину".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Наполи" – "Фиорентина" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 17.15 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица серии А, календарь и результаты матчей