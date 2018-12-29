"Наполи" - "Болонья": видеотрансляция матча - в 20.00

В матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 29 декабря, встречаются "Наполи" и "Болонья". Игра нового уик-энда серии А начнется в 20.00 по московскому времени.

"Наполи" с 41-м очком идет вторым в турнирной таблице. У "Болоньи" 13 очков и 18-е место.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 1.25, ничья - 5.84, победа гостей - 11.0

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"Наполи" - "Болонья": чемпионат Италии по футболу, серия А, 19-й тур, 29 декабря 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 20.00 (мск)

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