"Наполи" близок к продлению контракта с Зелиньски

Полазащитник Петр Зелиньски в ближайшее время подпишет новый контракт с "Наполи", сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, переговоры между агентом игрока и боссами неаполитанцев прошли успещно.

Ожидается, что соглашение между итальянским клубом и польским хавбеком будет рассчитано до лета 2023 года. Зарплата Зелиньски по новому контракту составит 2,4 миллиона евро, а сумма отступных составит 65 миллионов евро.

Напомним, 24-летний поляк выступает за "Наполи" с 2016 года. В прошлом сезоне он принял участие в 47 матчах на клубном уровне, забив 7 мячей и сделав 2 голевые передачи.