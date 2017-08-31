Нани прилетел в Рим для перехода в "Лацио"

Полузащитник сборной Португалии Нани прибыл в Рим и уже позирует для прессы в шарфе "Лацио". Видео с 30-летним полузащитником появились в официальном Твиттере "орлов". Ранее сообщалось, что сегодня ветеран должен пройти медобследование и подписать контракт с итальянским клубом. "Валенсия" заработает на его трансфере около 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Нани принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, забив пять голов и сделав семь результативных передач. Также на его счету один мяч в четырех играх Кубка конфедераций-2017, прошедшего в России.
.@luisnani is here! 😁🦅 pic.twitter.com/65n8feAXfX– S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 31 августа 2017 г.
.@luisnani è arrivato in @ClinicaPaideia 🏥– S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 31 августа 2017 г.
⚪️🔵 #AvantiLazio pic.twitter.com/9FZRELM9M1