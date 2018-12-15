Нани: "Мы с Роналду всегда будем друзьями"

Португальский полузащитник Нани отметил, что у него давние дружеские связи с Криштиану Роналду. По словам Нани, форвард "Ювентуса" сыграл значительную роль в его карьере.

– Криштиану – лучший футболист мира, он стал очень важной персоной для моей карьеры, – цитирует A Bola Нани. – Мы выросли в "Спортинге", в одной из лучших академий. Потом отправились в "Манчестер Юнайтед" к Алексу Фергюсону, где выиграли Лигу чемпионов. И нам удалось вместе выиграть чемпионат Европы. Наши жизни связаны. И мы всегда будем друзьями.