Наингголана раскритиковали за видео с алкоголем и сигаретами

Полузащитник "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан встречал Новый год в компании своих друзей. Футболист решил провести на своей странице в Инстаграме прямой эфир, чтобы пообщаться с подписчиками.
Бельгиец предстал перед широкой публикой с сигаретами и алкоголем. Такое поведение футболиста вызвало шквал критики. В результате Наигголану пришлось приносить извинения.
Ранее футболист признался в том, что он курит и не соблюдает режим.
баламошка
Не от большого ума. Ну бухаешь ты, ну куришь - молодец) Но нужно же понимать, что так как ты - публичная личность, то должен нести социальную ответственность, перед детишками там, например. А что такое "нести социальную ответственность"? Да ничего, практически. Просто не выкладывать фотки с бухлом, куревом, девками и Дзюбой. Сложно соблюдать штоле эти необузные правила? Ну и дура.
06:01
Sp M
Ранее футболист признался в том, что он курит и не соблюдает режим.================================ Диего Марадона психостимуляторами баловался. И что? Ты или умеешь играть в футбол или нет. За что деньги тебе платят?
01:45
Serenky25
Норма брат. Живем один раз.
01:34
asc0002
Что бы сделали с Кокошей за такое..)
00:55
knyaz boltconskiy
Да норм.Если здоровье позволяет,то почему нет?
00:10
Millwall82
да ладно на Зырю гляньте. Человек до 40 играл, курил, в меру пил. А футболисты прошлого Бест, Адамс, Стрельцов, Блохин...Ну НГ человек отмечает, в Италии перерыв до середины января.
23:11 1 января