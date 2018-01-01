22:30 1 января | Футбол — Италия

Наингголана раскритиковали за видео с алкоголем и сигаретами

6

Полузащитник "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан встречал Новый год в компании своих друзей. Футболист решил провести на своей странице в Инстаграме прямой эфир, чтобы пообщаться с подписчиками.

Бельгиец предстал перед широкой публикой с сигаретами и алкоголем. Такое поведение футболиста вызвало шквал критики. В результате Наигголану пришлось приносить извинения.

Ранее футболист признался в том, что он курит и не соблюдает режим.

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Не от большого ума. Ну бухаешь ты, ну куришь - молодец) Но нужно же понимать, что так как ты - публичная личность, то должен нести социальную ответственность, перед детишками там, например. А что такое "нести социальную ответственность"? Да ничего, практически. Просто не выкладывать фотки с бухлом, куревом, девками и Дзюбой. Сложно соблюдать штоле эти необузные правила? Ну и дура.

06:01

Sp M

Ранее футболист признался в том, что он курит и не соблюдает режим.================================ Диего Марадона психостимуляторами баловался. И что? Ты или умеешь играть в футбол или нет. За что деньги тебе платят?

01:45

Serenky25

Норма брат. Живем один раз.

01:34

asc0002

Что бы сделали с Кокошей за такое..)

00:55

knyaz boltconskiy

Да норм.Если здоровье позволяет,то почему нет?

00:10

Millwall82

да ладно на Зырю гляньте. Человек до 40 играл, курил, в меру пил. А футболисты прошлого Бест, Адамс, Стрельцов, Блохин...Ну НГ человек отмечает, в Италии перерыв до середины января.

23:11 1 января