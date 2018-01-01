Наингголана раскритиковали за видео с алкоголем и сигаретами

Полузащитник "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан встречал Новый год в компании своих друзей. Футболист решил провести на своей странице в Инстаграме прямой эфир, чтобы пообщаться с подписчиками.

Бельгиец предстал перед широкой публикой с сигаретами и алкоголем. Такое поведение футболиста вызвало шквал критики. В результате Наигголану пришлось приносить извинения.

Ранее футболист признался в том, что он курит и не соблюдает режим.