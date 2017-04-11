Наингголан отрицает, что его поймали пьяным за рулем после матча с Грецией

Полузащитник "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан отрицает обвинения в том, что он был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Бельгийские СМИ сообщили, будто Наингголан после матча с Грецией (1:1) 25 марта отправился в ночной клуб, где пробыл до семи утра. Потом он возвращался домой на своей "Ауди" и был остановлен полицией.

– Я не был за рулем в тот день, – цитирует Nieuwsblad Наингголана. – За рулем находился мой друг. Я сидел на пассажирском сиденье и не проходил освидетельствование.