Наингголан не жалеет о том, что не ушел в "Челси"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан подчеркнул, что "волки" будут играть на победу в дерби с "Лацио" в 15-м туре чемпионата Италии. Также бельгиец отметил, что не жалеет о своем решении остаться в Риме. Напомним, что поединок столичных команд состоится 4 декабря, начало – в 17.00 по Москве.

– Я принял решение остаться здесь и рад этому, – цитирует Sky Sport Italia Наингголана. – Я повторял много раз, что могу побеждать здесь и сделаю все возможное для этого. Никогда не жалел о своем решении.

"Лацио" все еще идет позади нас, так что таблица говорит в пользу "Ромы". "Орлы" проводят хороший сезон, но и мы тоже. Нужно быть осторожными, но мы можем победить.

В декабре нас ждут матчи с представителями первой четверки. Нужно постараться доказать наш потенциал. Но в первую очередь нужно сконцентрироваться на дерби, а затем уже думать о "Милане" и "Ювентусе".