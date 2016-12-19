Наингголан может пропустить следующий матч "Ромы" из-за повреждения

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан, скорее всего, пропустит матч 18-го тура чемпионата Италии против "Кьево" (в четверг). 28-летний футболист получил повреждение в прошлой игре с "Ювентусом" (0:1).

Как сообщает официальный сайт "Ромы", сегодня бельгиец прошел медицинское обследование, которое подтвердило наличие отека в камбаловидной мышце правой ноги. Отмечается, что после матча с туринцами Наингголан жаловался на боли в этой области.

Точные сроки восстановления хавбека неизвестны, клуб будет контролировать состояние игрока ежедневно. В текущем сезоне он забил 3 мяча и отдал голевую передачу в 16 играх серии А.