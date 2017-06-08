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Наингголан может перейти в "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов евро

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан во время летнего трансферного окна сможет сменить клубную прописку, утверждает Mediaset Premium. Римляне будут вынуждены продать хавбека, если им не удастся договориться о трансфере Мохамеда Салаха в "Ливерпуль".

Чтобы уложиться в финансовый fair play, "волки" до 30 июня должны заработать 30 миллионов евро.

Мерсисайдцы готовы подписать 24-летнего египтянина, заплатив за его переход 32 миллиона евро не считая бонусов. В свою очередь "Рома" хочет выручить за трансфер полузащитника не менее 40 миллионов.

Римляне рассматривают возможность трансфера Раджи Наингголана в "Манчестер Юнайтед", если им не удастся договориться с "красными" о переходе Салаха. При этом "Рома" хочет получить за 29-летнего бельгийца 40 миллионов евро.

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