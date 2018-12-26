Наингголан хочет вернуться в "Рому"?

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан хочет покинуть команду и вернуться в "Рому". В Интернете появилась аудиозапись разговора бельгийца с неизвестным собеседником, где он комментирует ситуацию в "Интере". Миланский клуб, напомним, отстранил Наингголана от матча с "Наполи" за пропущенную тренировку.

– Я хочу вернуться в "Рому", – говорит человек с голосом Наингголана, чьи слова приводит Gazzetta dello Sport. – Они делают все, чтобы я ушел из команды. Я все делал ради "Интера" и взамен ничего не получал. Теперь я не собираюсь подыгрывать "Интеру". Возможно, мне поможет вернуться в "Рому" Тотти, с которым я сохранил дружеские отношения.