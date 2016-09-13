Наингголан близок к подписанию нового контракта с "Ромой"

Полузащитник "Ромы"​ Раджа Наингголан сообщил, что вскоре подпишет новый контракт с клубом. Летом 28-летнего бельгийца пытались заполучить несколько клубов, среди которых был "Челси", но игрок решил остаться в Италии.

- Я решил остаться в "Роме", - цитирует Gazzetta dello Sport Наингголана. - Чувствую себя хорошо. Мы близки с руководством клуба к достижению соглашения по новому контракту.

Ранее СМИ писали, что хавбек подпишет новый четырехлетний контракт с "Ромой", согласно которому заработная плата игрока будет увеличена с 3,2 миллиона евро до 4 миллионов евро в год. Таким образом, Наингголан станет третьим высокооплачиваемым футболистом в итальянском клубе после полузащитника Даниэле Де Росси и нападающего Эдина Джеко.