Нагатомо вернется в "Интер" после аренды в "Галатасарае"

Агент защитника Юто Нагатомо Федерико Пасторелло подтвердил, что его клиент в конце сезона вернется в "Интер". 31 января стало известно, что футболист перешел в аренду в "Галатасарай".

– Нагатомо в конце сезона вновь окажется в "Интере", а где он будет играть в следующем сезоне – пока неизвестно, – цитирует FCInterNews слова агента. – По окончании пятимесячной аренды мы вместе с игроком и клубом примем решение относительно того, где он будет выступать дальше.

В этом сезоне японец провел 13 матчей в клубных турнирах и не отметился результативными действиями. Нагатомо выступает за "Интер" с 2011 года.