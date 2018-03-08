На похороны Астори пришли семь тысяч болельщиков. Также приехали игроки "Ювентуса" и Спаллетти

Болельщики "Фиорентины" аплодисментами встретили игроков "Ювентуса", которые прибыли на похороны защитника флорентинцев Давиде Астори, умершего 4 марта.

Туринский клуб, с которым у "Фиорентины" давнее соперничество, представляют главный тренер Массимилиано Аллегри, капитан Джанлуиджи Буффон, а также Маттиа Де Шильо, Клаудио Маркизио, Миралем Пьянич, Даниеле Ругани и генеральный директор Джузеппе Маротта.

Около семи тысяч болельщиков "Фиорентины" пришли попрощаться с Астори. Также на похоронах присутствуют представители других клубов, включая главного тренера "Интера" Лучано Спаллетти.