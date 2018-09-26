Музей Роналду после церемонии ФИФА The Best показал трофеи игрока: "Эти награды не украсть"

Музей Криштиану Роналду после церемонии награждения лучших игроков года ФИФА The Best опубликовал фото с камер наблюдения из своего здания.

– Эти трофеи никто не сможет украсть. Установлена сигнализация, – говорится в подписи к фото в Инстаграме.

Испанские СМИ это расценили как намек на то, что Роналду незаслуженно обделили вниманием на церемонии, не вручив ему главную награду. Напомним, что лучшим футболистом года был признан полузащитник "Реала" Лука Модрич, хотя Роналду был в числе трех финалистов.