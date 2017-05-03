Мунтари дисквалифицирован после самовольного ухода с поля из-за расистских выкриков

Полузащитник "Пескары" Салли Мунтари дисквалифицирован на один матч, сообщает официальный сайт серии A. Ганец самостоятельно покинул поле в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (0:1). Игрок сделал это в знак протеста – болельщики хозяев выкрикивали кричалки расистского содержания в его адрес.

Мунтари подошел к арбитру встречи и попросил его остановить игру, за что получил желтую карточку. Судья утверждал, что ничего не слышал. Уходя с поля, Мунтари показывал болельщикам на свою руку и кричал: "Это мой цвет!"