Мойзе Кин: "Мама не поверит, что я забил за "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин после матча 38-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" (2:1) отметил, что его карьера только начинается. 17-летний форвард появился на поле на 79-й минуте, а на 94-й принес своей команде победу результативным ударом головой.

– Я доволен забитым мячом, но мне немного повезло, – сказал для JTV Кин. – Конечно, каждый 17-летний футболист мечтает побеждать в футболке "Ювентуса". Это был замечательный момент, но мне предстоит еще много работы. Это только начало. Мне повезло тренироваться рядом с такими игроками, которые всегда поддерживают меня советами.

Свой гол посвящаю семье и, в частности, моей маме. Не думаю, что даже она поверит, что я отметился голом.

Мойзе Кин - первый футболист 2000 года рождения, забивший в серии A