Моуринью назвал лучшую команду в своей карьере

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что самой лучшей командой в его карьере был "Интер". Португальский специалист возглавлял "нерадзурри" с 2008 по 2010 год.

- Лучшая команда? Знаете, я должен назвать "Интер", - приводит слова Моуринью Football Italia. - Потому что они выиграли все. Я должен быть объективным и с уважением относиться к этим игрокам, которые выигрывали все с первого и до последнего дня. Они побеждали во всех турнирах, обыгрывали лучшие команды мира, набирали фантастическое количество очков в чемпионате Италии. Поэтому я должен сказать, что это была лучшая команда.

"Интер" под руководством Моуринью дважды выигрывал чемпионат Италии, по одному разу - Кубок и Суперкубок этой страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.

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