Мориц Ляйтнер: "Клопп многому научил меня"

Полузащитник "Лацио" Мориц Ляйтнер, перебравшийся в Италию летом из дортмундской "Боруссии", отметил, что многому научился у бывшего тренера "шмелей" Юргена Клоппа. 23-летний футболист считает, что может в любое время обратиться за помощью к специалисту, работающему ныне в "Ливерпуле".

- У меня нет близких отношений с Клоппом, но я могу рассчитывать на него, - цитирует Football Italia Ляйтнера. - Он научил меня многому. Клуб и команда на первом месте. Его идеи прививались всем игрокам, которых он тренировал. Если у меня есть какие-то сомнения, я всегда могу обратиться к нему. Кто вдохновляет меня? Среди моих любимых игроков - Иньеста, Хави и Зидан. Они игроки, у которых можно многому научиться.