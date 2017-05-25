Мората согласился перейти в "Милан" с зарплатой в 7,5 миллиона евро

Нападающий "Реала" Альваро Мората не стал ждать конкретных предложений от "Челси" и "Манчестер Юнайтед" и согласился вернуться в Италию, сообщает La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что 24-летний испанец продолжит карьеру в "Милане", который долгое время проявляет интерес к игроку.

"Милан" готов платить Морате 7,5 миллиона евро за сезон, а сам трансфер может обойтись в 60 миллионов евро. Ожидается, что часть денег на этот переход пойдет от продажи Карлоса Бакки. Мората выражал недовольство малым количеством игрового времени. В минувшем сезоне испанец провел 42 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 6 голевых передач.