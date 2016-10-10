Монтоливо ответил тем, кто желал ему смерти

Полузащитник "Милана" и сборной Италии Риккардо Монтоливо, получивший травму передней крестообразной связки левого колена после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 со сборной Испании (1:1), поблагодарил за поддержку болельщиков и партнеров по команде. 31-летний игрок на своей официальной странице в Facebook также ответил недоброжелателям, которые злорадствовали после полученного футболистом повреждения.

"Я хочу сказать сердечное спасибо всем тем, кто поддержал меня в этой непростой ситуации. Болельщикам, партнерам по команде и просто сопереживающим мне людям. Для меня очень важно видеть, что те, кому я дорог, стараются всячески меня приободрить.



А что касается тех, кто желал мне переломать ноги, порвать все связки и умереть… Надеюсь, что жизнь поможет вам вырасти, получить образование и уважительнее относиться к другим людям", - написал Монтоливо.

По информации СМИ, восстановление Монтоливо может занять до шести месяцев.