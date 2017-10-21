Монтелле дали два матча на улучшение результатов "Милана"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла провел встречу с руководством клуба. Как сообщает Sky Italia, специалисту поставили ультиматум. Команда должна набрать шесть очков в ближайших двух турах – с "Дженоа" и "Кьево".

Если миланцы не одержат две победы, то Монтелла будет отправлен в отставку. Отметим, что 28 октября "Милан" сыграет с "Ювентусом".

Монтелла возглавил "Милан" в 2016 году. Прошлым летом клуб потратил на трансферы порядка 230 миллионов евро. После 8-ми туров команда набрала 12 очков и занимает 10-е место.