Монтелла в случае увольнения Гаттузо может вернуться в "Милан"

Руководство "Милана" рассматривает возможность возвращения на пост главного тренера команды Винченцо Монтеллы, сообщает Football Italia. Ранее появилась информация о том, что нынешний наставник команды Дженнаро Гаттузо может быть уволен в случае неудачи в двух ближайших играх - до конца года "россонери" предстоит сыграть с "Интером" в 1/4 финала Кубка Италии, а также сыграть с "Фиорентиной" в 19-м туре серии А.

Напомним, Гаттузо был назначен на пост главного тренера "Милана" 27 ноября, сменив на этом посту Монтеллу. Под его руководством команда провела 6 игр во всех турнирах одержав 2 победы, 1 раз сыграв вничью и потерпев 3 поражения.

Монтелла тренировал "Милан" с июня 2016 года по ноябрь 2017 года. Под его руководством команда в 64 матчах одержала 33 победы и 13 раз сыграла вничью (13 побед и 4 ничьи в 23 матчах в этом сезоне).

После 18 туров чемпионата Италии "Милан" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 24 очка. Отставание от идущего первым "Наполи" составляет 21 балл.