Монтелла раскритиковал игроков "Милана" после поражения от "Удинезе"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла на сегодняшней тренировке использовал резкие критические слова во время общения с игроками, сообщает Sky Sports. 42-летний специалист был раздосадован поражением от "Удинезе" (0:1) в матче 3-го тура чемпионата Италии, поэтому напомнил игрокам, что значит носить футболку "Милана", а также потребовал от игроков проявлять больше желания и характера на поле. Он подчеркнул, что в прошлой встрече команда недостаточно хорошо действовала в обороне. Также Монтелла дал понять, что играть будут только те, кто этого заслуживает, независимо от их статуса или репутации.