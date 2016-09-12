19:43 | ФУТБОЛ — Италия

Монтелла раскритиковал игроков "Милана" после поражения от "Удинезе"

0
0
0

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла на сегодняшней тренировке использовал резкие критические слова во время общения с игроками, сообщает Sky Sports. 42-летний специалист был раздосадован поражением от "Удинезе" (0:1) в матче 3-го тура чемпионата Италии, поэтому напомнил игрокам, что значит носить футболку "Милана", а также потребовал от игроков проявлять больше желания и характера на поле. Он подчеркнул, что в прошлой встрече команда недостаточно хорошо действовала в обороне. Также Монтелла дал понять, что играть будут только те, кто этого заслуживает, независимо от их статуса или репутации.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ