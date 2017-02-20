Монтелла посвятил победу над "Фиорентиной" Берлускони

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после победы над "Фиорентиной" (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии посвятил результат президенту клуба Сильвио Берлускони. В начале марта состоится сделка по передаче владения клубом от Берлускони, который руководил "россонери" с 1986 года, китайским инвесторам.

– Не знаю, была ли эта игра последней, однако от лица всего состава хочу посвятить эту победу президенту Берлускони и директорам, – цитирует Монтеллу официальный сайт клуба. – Рады, что смогли приподнести им небольшой подарок.

Хочу сказать, что футбольный мир многим обязан Берлускони. Его "Милан" был самым успешным итальянским клубом в мире. Не знаю, что будет дальше, однако мы должны поблагодарить президента за его идеи и историю.