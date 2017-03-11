01:12 | ФУТБОЛ — Италия

Монтелла оттолкнул Бакку от судьи матча "Ювентус" - "Милан"

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Главному тренеру "Милана" Винченцо Монтелле после финального свистка матча 28-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (1:2) пришлось успокаивать своих футболистов, которые хотели высказать свои претензии арбитру встречи Давиде Массе. Судья назначил спорный пенальти в ворота миланцев на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, который реализовал Паулу Дибала. При этом добавлено было четыре минуты.

В частности, Монтелла оттолкнул нападающего Карлоса Бакку от судьи, когда тот шел в подтрибунные помещения. Скорее всего, колумбиец получит дисквалификацию за свои действия.

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Материалы REN-TV

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