14:41 | ФУТБОЛ — Италия

Монтелла отказался обсуждать трансфер Верратти

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Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла отказался говорить о возможности трансфера полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти. На этой неделе в СМИ появилась информация, что хавбек может покинуть стан парижан из-за нападок прессы.

- Я не хочу вас разочаровывать, но говорить о реалистичности трансфера Верратти преждевременно, - цитирует Football Italia Монтеллу. - В свое время "Фиорентина" была на грани подписания Марко, когда я был там тренером. Однако в итоге он выбрал "ПСЖ", так как они сделали лучшее предложение.

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