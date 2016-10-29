Монтелла отказался обсуждать трансфер Верратти

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла отказался говорить о возможности трансфера полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти. На этой неделе в СМИ появилась информация, что хавбек может покинуть стан парижан из-за нападок прессы.

- Я не хочу вас разочаровывать, но говорить о реалистичности трансфера Верратти преждевременно, - цитирует Football Italia Монтеллу. - В свое время "Фиорентина" была на грани подписания Марко, когда я был там тренером. Однако в итоге он выбрал "ПСЖ", так как они сделали лучшее предложение.