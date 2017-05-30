Мончи: "Рома" определилась с новым главным тренером"

Спортивный директор "Ромы" Мончи заявил: он уже знает, кто возглавит команду в следующем сезоне. Сегодня клуб объявил об уходе Лучано Спаллетти, а имя нового главного тренера римлян озвучено не было. Ранее сообщалось, что "Рому" может возглавить Эусебио Ди Франческо.

– Мы работаем над этим, – приводит Football Italia слова Мончи. – Нашим приоритетом был Лучано, но мы, конечно же, работали над альтернативными вариантами. У нас есть кандидат, мы сейчас работаем над тем, чтобы именно он возглавлял "Рому" в следующем сезоне. Это тренер, который имеет четкие идеи, соблюдает ценности клуба и является победителем по духу.