Мончи: "Рома" - единственный клуб, сделавший мне конкретное предложение"

Бывший спортивный директор "Севильи" Мончи подтвердил, что может перебраться в "Рому". Также он заявил, что не перейдет на работу в другой испанский клуб, так как является фанатом севильцев.

- Я не пойду в другую испанскую команду, - цитирует El Larguero Мончи. - Не могу этого сделать, потому что я фанат "Севильи". Мои мысли сосредоточены на работе вне Испании. "Рома"? От этого клуба поступило самое конкретное предложение, это правда. Тем не менее документы еще не подписаны. Мне нравится проект "Ромы". Окончательное решение будет скоро. Мне нравится Рим.