Мончи: "Поразило стремление Сантона перезагрузить карьеру, а талант Дзаньоло впечатлил нас"

Спортивный директор "Ромы" Мончи доволен новичками команды. Римляне объявили о покупке у "Интера" защитника Давиде Сантона и полузащитника Николо Дзаньоло.

– Мы хорошо знаем Сантона, его способности. Но больше всего меня поразило его стремление перезагрузить карьеру, – цитирует официальный сайт "Ромы" Мончи. – Давиде универсальный игрок, тренер сможет рассчитывать на парня, который способен спокойно играть на обоих флангах.

Очень рад приветствовать у нас Дзаньоло. Его талант впечатлил нас. В прошлом сезоне Николо показал, почему считается одним из самых перспективных игроков в итальянском футболе.