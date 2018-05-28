Мончи опроверг слухи об уходе Алиссона

Спортивный директор "Ромы" Мончи заявил, что клуб не получал никаких предложений по трансферу голкипера Алиссона.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов приобрести 25-летнего бразильца, однако римляне не намерены продавать его менее чем за 70 миллионов евро.

- При трансфере игрока должны присутствовать три элемента: предложение, "да" от клуба и "да" от игрока, - цитирует Football Italia Мончи. - На сегодняшний день, у нас нет ничего из перечисленного.

По данным СМИ, бразильцем также интересуются "Реал" и "Наполи".

Алиссон играет за "Рому" с 2016 года.