18:56 | ФУТБОЛ — Италия

Мохамед Салах: "Рома" должна выиграть серебряные медали"

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Полузащитник "Ромы" Мохамед Салах после победы над "Наполи" в матче 8-го тура чемпионата Италии (3:1) отметил, что его команда заслуживает быть на втором месте по итогам сезона. На данный момент римляне на 2 очка опережают неаполитанцев, которые идут на третьей строчке в таблице.

- Это была очень важная игра для нас, - цитирует Mediaset Premium Салаха. - Теперь мы на два очка впереди "Наполи" и должны продолжать выигрывать, так как хотим быть в лидерах. У нас есть сильные игроки и сплоченная команда, так что мы действительно должны выиграть серебряные медали.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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