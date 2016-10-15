Мохамед Салах: "Рома" должна выиграть серебряные медали"

Полузащитник "Ромы" Мохамед Салах после победы над "Наполи" в матче 8-го тура чемпионата Италии (3:1) отметил, что его команда заслуживает быть на втором месте по итогам сезона. На данный момент римляне на 2 очка опережают неаполитанцев, которые идут на третьей строчке в таблице.

- Это была очень важная игра для нас, - цитирует Mediaset Premium Салаха. - Теперь мы на два очка впереди "Наполи" и должны продолжать выигрывать, так как хотим быть в лидерах. У нас есть сильные игроки и сплоченная команда, так что мы действительно должны выиграть серебряные медали.