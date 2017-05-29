Мохамед Салах: "Для меня было большой честью играть с Тотти в одной команде"

Полузащитник "Ромы" Мохамед Салах в своем Твиттере заявил, что для него было честью играть в одной команде с форвардом Франческо Тотти. Напомним, что 40-летний итальянец в воскресенье провел свой последний матч в римском клубе против "Дженоа" (3:2). Всего за "Рому" Тотти провел 785 матчей, забил 306 голов и отдал 123 голевые передачи.
– Конец эры, – написал Салах. – Я буду рассказывать об этом своим внукам. Для меня было большой честью играть с тобой в одной команде.
The end of an era... a story I will be telling my grandchildren... It was truly an honour to play alongside you... pic.twitter.com/QkI1sYBjmU– Mohamed Salah (@22mosalah) 29 мая 2017 г.