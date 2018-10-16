Модрич был уверен, что Роналду останется в "Реале"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич признался, что не ожидал ухода нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус". 33-летний португалец этим летом присоединился к "бьянконери", подписав 4-летний контракт.

- Я не ожидал, что Роналду и Зидан уйдут, - приводит слова Модрича France Football. - Когда появились слухи о Криштиану, мы сделали лучше атмосферу в раздевалке и были уверены, что он останется. Что ж, каждый делает выбор сам.

В текущем сезоне Роналду провел 9 матчей за "Ювентус", забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

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