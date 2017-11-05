"Модена" признана банкротом

"Модена", занимающая последнее место серии C группы B, признана банкротом, сообщает Football Italia. Клуб имеет задолженности перед игроками.

Футболисты "канареек" отказывались выходить на матчи, так как им месяцами не выплачивалась зарплата. У "Модены" девять поражений из девяти игр, три из которых технические поражения. Сегодня команде предстоит матч против "Сантарканджело". Согласно регламенту, если клуб в четвертой игре получает техническое поражение, то команду исключают из лиги.

Отметим, что в этом году "Модена" отпраздновала 105-летний юбилей. За всю свою историю желто-синие 13 сезонов провели в серии А, последний из которых был в 2003/2004.